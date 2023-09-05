Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке

Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке8
- 5.09.2023, 8:34
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Загадка просто сбивает с толку.
Разгадывание оптических иллюзий и головоломок помогает расширить границы своего восприятия и понять, на что мы способны. Но кроме этого, это еще и очень хорошая тренировка для мозга, которая поможет улучшить свои умственные способности.
Следующая загадка может просто сбить с толку. В предложенной оптической иллюзии спрятано лицо известного человека. Но рисунок построен таким образом, что он рассеивает наше внимание, и взгляд разбегается на все стороны.
Будет довольно трудно сосредоточиться на выполнении задачи, ведь длительное рассматривание этой оптической иллюзии может вызвать дискомфорт в глазах, и придется сделать перерыв.
Если вы готовы попробовать проверить свои силы и испытать свою внимательность, тогда максимально сосредоточьтесь на рисунке и не отвлекайтесь ни на что другое.
Часть лица человека можно увидеть на рисунке невооруженным глазом, но этого может оказаться недостаточно, чтобы сразу догадаться, о ком идет речь. Придется рассматривать картинку снова и снова, пока ответ не появится в вашей голове.
Если вам не удается разгадать эту сложную загадку, подсказку можно посмотреть здесь.