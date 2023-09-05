Россия перебрасывает резервы из Беларуси для нового наступления

Россия перебрасывает резервы из Беларуси для нового наступления3
- 5.09.2023, 8:39
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В Генштабе Украины раскрыли замысел врага.
Оккупационные войска России готовятся к новой волне наступления на Купянско-Лиманском направлении на фронте. Захватчики стягивают туда новые резервы, в частности десантно-штурмовые бригады.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. При этом воины Сил обороны Украины готовятся к тому, чтобы дать врагу отпор.
Она отметила, что на этом участке фронта ежедневно работают не только бойцы, но также штабы и командование.
«Война – это не просто применение сил «стенка на стенку», это интеллектуальные решения: умение глубоко проанализировать ситуацию, просчитать врага, ввести врага в заблуждение. И вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении», – сказала представительница оборонного ведомства.
Оккупанты комплектуют резервы из войск, которые находились на восстановлении, – они заменят тех, кто «истощился».
Часть войск враг заводит с территории России. Кроме того, резервы комплектуют из новосформированных подразделений и солдат, переброшенных из Беларуси.
Маляр добавила, что россияне также подводят профессиональные десантно-штурмовые бригады, хотя большую часть этих подразделений украинские воины уничтожили и на юге, и на востоке.