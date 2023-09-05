В ГУР впервые признались, чем нанесли удар по российским аэродромам в Энгельсе и под Рязанью 2 5.09.2023, 8:43

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Буданов рассказал об изобретательности ВСУ.

Военные аэродромы Дягилево в Рязанской области РФ и Энгельс в Саратовской области РФ в декабре 2022 года Украина атаковала с помощью модернизированных реактивных беспилотников советского производства Ту-141 «Стриж». Об этом говорится в документальном фильме «Сбитые летчики России», который опубликовало 3 сентября в YouTube Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов в фильме подчеркнул, что украинские военные не имеют возможности охотиться за российскими ракетоносителями в воздухе, поскольку они запускают ракеты по Украине с расстояния 1000 км и более. Однако, рассказал он, в декабре 2022 года ГУР МО провело две операции, поразив российские стратегические бомбардировщики на земле.

Так, украинский «Стриж», начиненный взрывчаткой, ночью 5 декабря атаковал авиабазу Дягилево, существенно повредив два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22, а также грузовик-авиазаправщик.

«На фото остались огромные лужи крови – шестеро российских военных тогда погибли, 11 были ранены. Чуть позже, под утро, на другую авиабазу дальней авиации России в городе Энгельс Саратовской области также прилетел «Стриж», – говорится в фильме.

В Энгельсе, по данным украинской разведки, повреждения получили два самолета Ту-95МС.

Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет.

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