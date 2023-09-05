Шойгу проявил «чудеса эрудиции» и неправильно решил пример для первоклассников 9 5.09.2023, 8:48

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Видеофакт.

4 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу поразил своей «эрудицией», рассказывая о победах оккупантов в Украине и «неудачном» контрнаступлении ВСУ.

Кадры общения Шойгу с прессой публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они [ЗСУ] потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин. Так что вчерашний день только по бронетехнике - 11», - заявил министр обороны страны-оккупанта.

Вот так, сложив 6 и 6, глава оборонного ведомства, не моргнув глазом, получил 11.

Есть два объяснения такой занятной математике: либо он выдумывает цифры «успешности» захватчиков на ходу, либо просто не помнит, о чем говорил.

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