Шойгу проявил «чудеса эрудиции» и неправильно решил пример для первоклассников

Шойгу проявил «чудеса эрудиции» и неправильно решил пример для первоклассников9
- 5.09.2023, 8:48
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Видеофакт.
4 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу поразил своей «эрудицией», рассказывая о победах оккупантов в Украине и «неудачном» контрнаступлении ВСУ.
Кадры общения Шойгу с прессой публикует ТГ-канал «Украина 365».
«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они [ЗСУ] потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин. Так что вчерашний день только по бронетехнике - 11», - заявил министр обороны страны-оккупанта.
Вот так, сложив 6 и 6, глава оборонного ведомства, не моргнув глазом, получил 11.
Есть два объяснения такой занятной математике: либо он выдумывает цифры «успешности» захватчиков на ходу, либо просто не помнит, о чем говорил.