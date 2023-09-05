Ядерные отходы будут свозить под Минск 9 5.09.2023, 8:51

5,370

Совмин опубликовал постановление.

Правительство выделило в 2023 году средства из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта с модернизацией хранилищ радиоактивных отходов УП «Экорес» в поселке Сосны под Минском. Это предусмотрено постановлением Совмина, опубликованным сегодня, 5 сентября, на Национальном правовом интернет-портале.

Минфин должен передать в этом году в бюджет Минска 239 447 рублей «на проведение капитального ремонта с модернизацией хранилищ радиоактивных отходов специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами „Экорес“ и приобретение двух защитных контейнеров для гамма-установок».

Эти деньги будут выделены из предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Хранилище на территории спецпредприятия «Экорес» в поселке Сосны под Минском предназначено для долговременного хранения радиоактивных отходов со всей страны — за исключением отходов с БелАЭС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».