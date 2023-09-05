Эйсмонт начал «отмазывать» Лукашенко из-за атаки дронов на аэродром под Псковом 5 5.09.2023, 9:02

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Пропагандист заявил о «достоверной информации», но не смог раскрыть подробности.

На прошлой неделе аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, повреждения получили несколько российских самолетов Ил-76. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, не раскрывая свои «источники», поделился имеющимися у него «эксклюзивными подробностями» в эфире ток-шоу «Будни».

— У меня на этот счет есть определенная информация, которой нельзя не доверять. Она абсолютно достоверная. Естественно, первым делом напрашивается версия, что это было сделано с территории Российской Федерации. Оно так и есть. Довольно несложная схема. В полутора-двух километрах от аэродрома находится так называемая стартовая площадка — достаточно примитивная вещь в виде металлического щита, прикрепленного к земле. Там располагается летательный аппарат абсолютно не самолетного типа. По моей информации, габаритами до метра длиной и с зарядом батареи на определенные сроки. Программируется и управляется дистанционно. А может даже и не управляться. Ставится на таймер, задаются координаты — и в определенное время атака совершается в автоматическом режиме. Так, по моей информации, в Пскове и было, — заявил он.

По его словам такие объекты «обнаружены не только в Пскове», но сказал, что не станет «раскрывать подробности».

Опять же, не сообщая, откуда у него такая информация, Эйсмонт рассказал об исполнителях.

— Делают это люди, которые находятся внутри Российской Федерации. Это та самая «пятая колонна», которой нужно заниматься в РФ. И здесь они должны были бы посмотреть на опыт, который есть в Беларуси, потому что это не политика, а откровенный терроризм, нанесение ущерба государству. Удивляет, что политиканы со стороны Российской Федерации и псевдоэксперты поспешили обвинить Беларусь в том, что через нашу территорию пролетели эти объекты. Смешно, конечно, хотя всякое бывает, — сказал председатель Белтелерадиокомпании.

Он считает, что подобные заявления сделаны с целью «в очередной раз уколоть, ущипнуть нашу страну» и Александра Лукашенко.

— Но в такое время не нужно себе позволять подобные выпады, особенно людям, которые пытаются заниматься политикой или которые делают вид, что они серьезные эксперты. Нужно хорошенько подумать, прежде чем в адрес ближайшего союзника делать такие заявления. Ладно, если бы это Украина, Литва или другие члены Евросоюза заявили. Но со стороны ближайшего соседа, союзника это недопустимо, — уверен он.

Напомним, аэродром под Псковом был атакован беспилотниками в ночь на 30 августа. Это аэродром совместного базирования, он подчиняется Минобороны РФ. Там дислоцируется 334-й авиационный полк. Позже в сети появились спутниковые снимки поврежденных российских самолетов. На фото Planet Labs видно, что в результате атаки были повреждены как минимум два самолета Ил-76.

СМИ сообщали, что Путин обвинил Лукашенко в сговоре из-за атаки дронов на аэродром под Псковом.

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