Что-то у Путина не срослось Альфред Кох

5.09.2023, 9:29

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Эрдоган не оставит удар по самолюбию без ответа.

Прошел один год и сто девяносто два дня войны. После некоторого перерыва карты ISW опять показывают наступление ВСУ. Прежде всего радует то, что на Мелитопольском направлении есть заметное продвижение на юг от Работино и в сторону Вербового. То есть то, что еще вчера-позавчера было лишь только рассказами военкоров - теперь уже видно на карте: украинские военные подошли к северо-западным окраинам Вербового.

Кроме этого есть небольшой успех на участке, с которого давно не было никаких новостей: на линии Пятихатки - Васильевка (на самом западе Запорожской области). Также есть неожиданное продвижение севернее Бахмута.

Продолжение украинского наступления на Мелитопольском направлении тем более значимо, что оно происходит после переброски на этот участок российских десантников с Лиманского направления. То есть пожертвовав наступлением на востоке, российское командование не смогло остановить наступление ВСУ на юге.

Все эксперты сходятся на том, что резервов у путинских «стратегов» осталось совсем чуть-чуть (иначе бы они не перебрасывали части с одного участка фронта на другой). И если эти переброски не помогут (а уже видно, что они не помогают), то дальше дырки в обороне им затыкать уже будет нечем…

Сегодня Эрдоган уехал из Сочи не солоно хлебавши: Путин отказался продлевать «зерновую сделку». Путинские условия понятны: снять барьеры на экспорт российского зерна и удобрений, подключить Россельхозбанк им. Патрушева-джуниор к системе SWIFT, разрешить импорт в Россию сельхозтехники и запчастей к ней, восстановить работу аммиакопровода из России в Одессу.

Можно сколько угодно обсуждать разумность этих требований, но есть два пункта, которые всю эту дискуссию делают бессмысленной: во-первых, выполнение путинских условий обеспечит ему серьезный приток валюты и, значит, сведет на нет значительную часть наложенных на Россию санкций. А во-вторых, даже если бы Эрдоган готов был выполнить путинские условия, то он не в силах это сделать: главное препятствие состоит в том, что санкции накладывало Европейское Сообщество, а Турция не член ЕС.

Проигрыш Украины от прекращения «зерновой сделки» намного меньше, чем тот выигрыш, который получит Россия, если путинские условия будут выполнены. Только зерна Россия может экспортировать в два раза больше Украины, не говоря уже о минеральных удобрениях (разрыв - в 20 раз).

Получив искомое Путин хотя бы отчасти закроет ту брешь, которая образовалась в его бюджете от санкций в отношении российских углеводородов. И получит недостающие средства, которые он сможет направить на продолжение войны.

К тому же Украина с помощью союзников (прежде всего - Румынии) ищет альтернативные маршруты экспорта своего зерна. И уже провела по этим «коридорам» несколько судов. Растет также и экспорт по железной дороге. Так что свет клином на «зерновой сделке» не сошелся.

Кстати, лично я больше верю в то, что блокада российских черноморских портов, которую лишь только пока обозначили украинцы с помощью морских дронов (а теперь у них вот-вот появятся еще и подводные дроны) доходчивее объяснит Путину, что его выход из «зерновой сделки» бьет по нему сильнее, чем по его противникам.

Путин давно уже доказал, что уговоры только распаляют его эго и он начинает ломаться как красна девица. А вот когда ему пару танкеров потопят, и еще взорвут нефтяной терминал, то он сразу станет как шелковый.

Замечу, кстати, что Эрдоган себя тоже не на помойке нашел, и удар по самолюбию, который он получил от Путина, он не оставит без ответа. Ведь как было дело: Эрдоган пригласил Путина в Турцию. И даже, вроде, Вован дал понять, что ок, он приедет. (Помните, так какое-то открытие какой-то строки при содействии Росатома предполагалось). Но - не приехал. Потом опять его Эрдоган пригласил. И опять что-то у Путина не срослось и он, наоборот, сам пригласил Эрдогана в Сочи.

Эрдоган, не смотря на манкирование его приглашениями, принял приглашение Путина и приехал в Сочи. Каков был его месседж? А такой: смотри, Вова, все от тебя отвернулись, даже Макрон тебе уже давно не звонит, на тебя выписан ордер на арест, ты с**шь приехать даже в Турцию, где я гарантировал тебе безопасность, ты токсичен и общение с тобой не прибавляет популярности.

Однако, я, вопреки всем рациональным доводам, приехал к тебе. Ты должен оценить это и пойти мне навстречу. Тем более, что я твой гость. Ведь если ты меня сейчас пошлешь, то с кем еще тебе останется разговаривать?

Но Путин не понял этого паса и подумал, что сейчас хороший момент показать Эрдогану на его место. Все, что известно об Эрдогане до сих пор, убеждает меня в том, что он как-то ответит Путину за это унижение. А то, что он воспринял этого как унижение мне, например, очевидно. Он человек восточный и к таким демонстративным отказам не привык.

Так что даже хорошо, что так получилось: Путин потерял еще одного посредника-собеседника между ним и остальным миром. Остался только Ким Чен Ын, который скоро приедет в Москву на своем бронепоезде (его-то и косплеит Путин) и Си Цзиньпин.

Впрочем Ким Чен Ын сам нуждается в посредниках, а Си Цзиньпин это не собеседник и не посредник - это начальник и патрон. С ним никакие размены «ты мне - я тебе» не работают.

Кстати скоро Путин поедет в Пекин. Не исключено, что там его ждет холодный душ. Мне почему-то кажется, что он уже и там всем осточертел со своими фокусами. Впрочем, восток - дело тонкое. И я точно не самый хороший специалист по тому вопросу.

Но зато я хорошо знаю простую и понятную истину: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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