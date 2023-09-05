Передавший Украине Ми-8 пилот рассказал о странном приказе командующего 2 5.09.2023, 9:49

6,818

Стало известно, для чего используют российскую авиацию.

Российский пилот, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, Максим Кузьминов рассказал о нелогичном использовании авиации в Росии, приведя пример с перевозкой кота командующего.

Об этом он сказал в интервью для канала блогера Владимира Золкина, отвечая на вопрос о случаях нелогичного использования летчиков и авиации.

«Нашему командующему нужно было перевезти кота… У него там вроде какой-то породистый. И было назначено два экипажа: вертолеты Ми-8 и Ми-24. Два вертолета перевозили это великолепное животное, из Ростова, условно говоря, в Ейск, Краснодарский край. То есть Ми-8 летит и Ми-24 кружит, прикрывает», - рассказал Кузьминов.

Он добавил, что на борту вертолетов в это время находилось по три человека, а перелет занят около часа.

«Сожгли много топлива, ресурсы техники. Соответственно, экипажу тоже не всегда дают отдыхать», - сказал Кузьминов, уточнив, что речь идет о нехватке летчиков.

Ранее украинская разведка обнародовала документальный фильм «Сбитые летчики России», в котором рассказала, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ.

Спецоперация украинской военной разведки имела кодовое название «Синица». 28-летний российский капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

В фильме он рассказал детали операции, отметив, что поступил так, поскольку выступает против агрессивной войны и не хочет быть причастным к военным преступлениям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».