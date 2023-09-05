Как белорус хотел вернуть дилеру Lada Vesta из-за плохого качества 9 5.09.2023, 9:51

4,390

иллюстративное фото

Фото: av.by

Реальность не совпала с ожиданиями автомобилиста.

«Бюджетники» покупают в надежде на то, что это новые автомобили, которые не будут приносить лишних хлопот. Но реальность иногда не совпадает с ожиданиями, пишет abw.by.

Надежды не оправдались

В апреле 2019 года Андрей приобрел в салоне новую Lada Vesta. Выбор был сделан по принципу соотношения цены и качества. Плюс выгодный вариант с рассрочкой сыграл существенную роль. Автовладелец вспоминал, как менеджер в автосалоне уверял его: мол, по статистическим данным Lada Vesta абсолютно надежна, в том числе и по отношению к моделям других марок, которые продавались в тот момент на нашем рынке.

«При оформлении договора в нем были пункты о том, что претензий по качеству, комплектности, ЛКП, состоянию салона, работе узлов и агрегатов транспортного средства у меня нет. Ну нет и нет, а как они могли быть, если машина новая? Подписал всё и уехал наслаждаться своим приобретением», – вспоминает Андрей.

Однако уже через два месяца после покупки загорелся сигнал неисправности системы впрыска при заведенном двигателе. Машина гарантийная, поэтому Андрей поехал к дилеру на диагностику, в результате которой обнаружили пропуски воспламенения в 1-м и 4-м цилиндрах. Проблема решилась путем замены свечей зажигания, но это не охватывалось гарантийными обязательствами, о чем Андрею сообщил менеджер. Пришлось менять их за свой счет. И это был только первый звоночек.

«Еще через месяц на панели приборов снова показался значок ошибки. Опять на прием к дилеру поехал. Выяснилось, что был поврежден демпфер коленчатого вала. Заменили по гарантии. Прошло полтора месяца, и я снова, как по графику, столкнулся с проблемой: не открывалась водительская дверь с ключа. В автосервисе продавца обнаружили какие-то вопросы в электрике и тяге открывания замка. Устранили быстро».

Но и это не всё. У Андрея есть еще пара неисправностей, которыми «болела» его Vesta:

- слетел с креплений задний подкрылок, который просто стал тереть о колесо. Его переустановили в правильное положение, хруст пропал;

- при движении стала появляться вибрация, ее устранили регулировкой замка капота.

Вишенка на торте – машина Андрея попала в ДТП. Именно так, когда самого автовладельца на месте не было:

«Обнаружил, что ночью в мою машину кто-то въехал. В результате ДТП была повреждена передняя левая фара и решетка радиатора. ГАИ всё оформила, и я подал документы в страховую компанию (машина на КАСКО) для возмещения причиненного вреда. Ремонт осуществлял автосервис дилера.

После ремонта я обнаружил зазор между бампером и кузовом, что отрегулировали на месте. Сел, поехал и слышу, что дребезжит динамик со стороны водителя. Развернулся и снова на СТО. Отрегулировали правильно дверную карту. Это хоть и мелочи, но, честно говоря, накипело. Я устал постоянно ездить к дилеру и ремонтировать свою новую машину. Меня уверяли, что покупка надежная, а тут как по расписанию на СТО за ремонтом».

Андрей посоветовался с юристом, который сказал ему, что договор купли-продажи можно расторгнуть, раз в товаре обнаружены существенные недостатки.

Закон о защите прав потребителей

Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

«Суть в том, что если существенные недостатки обнаруживаются, то договор купли-продажи можно расторгнуть и по прошествии 30 дней. А так закон предусматривает возврат автомобиля, имеющего недостатки, в течение 30 дней. Мне казалось, что недостатки моей машины еще как существенны, поскольку я просто не вылезаю из ремонтов», – посчитал Андрей.

Он написал дилеру претензию о замене автомобиля на такой же, только без «косяков», или расторжении договора и возврате уплаченных за машину денег, если первый вариант продавца не устраивает. Также Андрей просил провести экспертизу качества автомобиля за счет дилера и вернуть деньги, потраченные на замену свечей зажигания, поскольку это гарантийный случай, да и причина была не в свечах, как выяснилось позже, а в неисправности демпфера коленвала машины. Еще и моральный ущерб «зарядил».

Что показала экспертиза?

Официальный дилер Lada Vesta, как того требует закон, провел экспертизу автомобиля, на качество которого пожаловался Андрей.

Как следует из заключения судебной экспертизы, неисправностей тормозной системы, системы рулевого управления и двигателя внутреннего сгорания не установлено: «Техническое состояние тормозной системы, рулевого управления и двигателя внутреннего сгорания автомобиля соответствует требованиям действующих технических нормативно-правовых актов».

Эксперты пришли к выводу, что существенных недостатков в машине нет, это товар надлежащего качества. Также при проведении тест-драйва Lada Vesta эксперты обнаружили, что на машине установлены шины, не предусмотренные заводом-изготовителем для этой модели, в связи с чем автомобиль при движении уводит влево. Стоимость услуг автоэкспертов составила почти 2000 рублей.

А дилер что?

Представители дилера наличие существенных недостатков проданной ими машины отрицали. Да, были некоторые вопросы, но они разрешались в рамках гарантийных обязательств. Замечания покупателя подтвердились только в одном случае, когда был заменен демпфер коленвала. Работы по замене свечей проводились по договору в рамках заказ-наряда, и к качеству автомобиля это отношения не имеет.

Кроме того, автовладельцу было предложено оставить автомобиль в автоцентре для его комплексной проверки, но он отказался, мотивируя это тем, что машина ему нужна по работе ежедневно.

Что решил суд?

Суд признал нарушение дилером закона о защите прав потребителей в части устранения одного из недостатков автомобиля на платной основе в период действия гарантийных обязательств. В пользу Андрея была взыскана компенсация морального вреда в сумме 750 рублей и стоимость оплаченной услуги. Как указал суд, размер компенсации морального вреда отвечает требованиям разумности и справедливости.

А вот правовых оснований расторгать договор на покупку машины ввиду наличия в ней существенных недостатков суд не установил. Эксперты таких существенных недостатков не нашли, и с их выводами суд согласился.

Андрей настаивал и на том, что по своему состоянию автомобиль не может участвовать в дорожном движении. Но ответ на запрос в «Белтехосмотр» расставил все на свои места: машина техосмотр прошла, то есть к участию в дорожном движении допущена.

Кроме того, Андрею пришлось оплатить услуги экспертизы. В целом дилер был признан в судебном споре добросовестной стороной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».