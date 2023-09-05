Армия РФ совершила парад ошибок: ВСУ могут быстро освободить Токмак 5.09.2023, 9:52

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Со стороны оккупантов ожидается волна «жестов доброй воли».

Россия совершила «парад ошибок» на фронте, это поможет украинским военным прорвать вторую линию обороны российской оккупационной армии.

Захватчики активно сжигали резервы своей второй линии обороны для того, чтобы удержать первую линию. Но первая линия, которую защитники Украины уже прорвали, была направлена лишь на то, чтобы затормозить и истощить наступательные силы. Такое мнение высказал военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, пишет «Обозреватель».

Он отмечает, что, совершив такую ошибку, оккупанты просто истощили свои стратегические ресурсы. Поэтому сейчас прорыв украинскими военными второй линии обороны захватчиков реален.

«Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ (Силы обороны Украины – ред.), поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень трудно удержать вторую линию», – сказал Коваленко.

В то же время военный эксперт прогнозирует, что со стороны оккупантов может произойти волна «жестов доброй воли», ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты.

«Я думаю, до конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя», – добавил Коваленко.

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