Российские пропагандисты осрамили Путина календарем в его «честь» 4 5.09.2023, 10:05

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Это диверсия?

Российские пропагандисты выпустили новый календарь в «честь» главы Кремля Владимира Путина. Но сама концепция такого издания имеет достаточно неоднозначный подтекст.

Об этом «24 каналу» рассказал музыкальный критик, журналист, российский оппозиционер Артемий Троицкий. Отобранные цитаты Путина в тандеме с фото похожи на некую внутреннюю диверсию против главы РФ.

«Переверни» Путина

Теперь каждый россиянин сможет «перевернуть» Путина и ознакомиться с его «большими» и не очень цитатами.

«Мы враскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и твердо смотрим в будущее» – приводим одну из таких. Напечатана она на фоне фотографии главы Кремля, где он в кимоно для дзюдо как раз стоит «враскорячку» и смотрит назад.

«У меня закралось мнение, что это диверсия», – иронично отметил Троицкий.

Отметим, что, вероятно, «раскорячка» имеет свои корни с 2009 года. Этой фразой Путин, будучи премьер-министром, ответил Бараку Обаме на тезис о том, что российский диктатор одной ногой стоит в прошлом, а другой – в будущем.

Тоталитарная традиция

Подобные календари и цитаты – тоталитарная привычка, которая тянется еще при Сталине, отметил Троицкий. И, вероятно, будет большая принудительная популярность среди местного населения.

«Я думаю, этот календарь разойдется миллионными тиражами не потому, что народ захочет повесить его в «красный уголок» или туалет. Потому что его в обязательном порядке будут вешать в кабинетах чиновников, в школьных классах. Это будет считаться обязательным атрибутом», – предположил журналист.

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