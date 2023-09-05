Дрожала даже земля: в глубоком тылу оккупантов под Мелитополем раздались мощные взрывы 5.09.2023, 10:11

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Россияне не ждали атаки на этом участке.

Вечером в понедельник, 4 сентября, произошли взрывы в поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя. Этот участок захватчики считают своим «глубоким тылом».

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого - в 50 километрах от Мелитополя», - рассказал он.

По словам Федорова, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

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