Минчане за три месяца построили дом из бетонных панелей 1 5.09.2023, 10:22

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Говорят, что вышло точно дешевле квартиры в Минске.

Алексей и Виктория строят дом под Минском — начали в мае, новоселье планируется в октябре. И нет, это не быстросборное каркасное или модульное строение — стены у него из железобетона. Причем сразу утепленного, с поверхностями, не требующими штукатурки. Realt.by cъездил на стройплощадку посмотреть, что у них получилось построить за три месяца, и узнать, в какую сумму им обошлись загородные квадратные метры.

Успеть к октябрю

К Алексею и Виктории мы заехали к концу рабочего дня, но в доме еще во всю кипела работа — на объекте заканчивают обвязку котельной. Ребята на стройке чуть ли не каждый день — присматривают за ходом работ. Скорость строительства для них важна не меньше, чем качество — в планах заселиться уже в октябре. Не торопят ли они события, учитывая, что в только в начале мая начали заливать фундамент на участке?

— Пожив в Минске на съемных квартирах с детьми, мы решили, что нам нужен свой дом, — рассказывают супруги. — Сначала смотрели готовые варианты, но таких домов, которые бы нам понравились, в продаже мы не нашли. Пришли к тому, что надо покупать участок там, где нравится и строить то, что хочется.

В итоге свои 10 соток они нашли на территории СТ в окрестностях озера Вяча — товарищество молодое, перспективное, с современной застройкой, газифицированное, с центральным водопроводом и широкими улицами. До работы, школ и садиков в Минске недалеко — за полчаса можно доехать. Одним словом, здесь можно жить постоянно и не испытывать каких-либо инфраструктурных трудностей.

Кто построит быстро?

Участок ребята купили 23 февраля и с этого момента они начали подыскивать тех, кому доверить строительство. У Алексея была четкая установка — только не классическая стройка.

— Опыт моих знакомых говорит, что такой вариант растянут во времени и за качеством работ уследить сложно, — говорит он. — Поэтому нужно было придумать, как минимизировать человеческий фактор на стройке и построиться в максимально сжатые сроки.

Каркасные дома, которые собираются из готовых панелей, подходили под эти условия, но у Алексея были опасения — пирог каркасных стен сложный, многокомпонентный. Смотрел он и на дома из двойного утепленного бруса, но не понравилась цена.

— А еще меня не радовала перспектива постоянно ухаживать за деревом, — объясняет он. — Хотелось дом, который требовал бы к себе минимум внимания.

В итоге поиски вывели на производителя сборного железобетона для частного домостроения. Компания строит дома из панелей — примерно такие используют и для многоэтажек: внутри утеплитель, с двух сторон железобетон. Главное же отличие в том, что для частного дома панели изготавливаются под индивидуальный проект — с проемами под окна любых размеров, разные по высоте, длине, форме. Например, максимальная высота панели — 3,35 метра, длина — 8,7 метра. Ширина проемов под окна в пол — до 5,5 метров.

Панель стены представляет собой сэндвич толщиной 330 мм из бетона и утеплителя посередине

Панели собираются без сварки, зазор между ними всего 1 сантиметр. Швы заполняются специальным тепло и гидроизоляционным материалом, поэтому в этом месте нет мостика холода.

Сначала проект

На сайте компании супруги нашли проект дома, который им показался подходящим — простой формы, с двускатной кровлей, компактный. На стоимость тоже обратили внимание, но понимали, что это «начало разговора», всего лишь коробка.

— Нам показали уже построенные дома, но ни один из них еще не был доведен до 100% готовности — владельцы почему-то не торопились с чистовой отделкой, — рассказывает Виктория. — Зато можно было увидеть основное — качество сборки панелей, и понять, что и за какие деньги мы получим. Все эти дома были с плоской крышей и, как нам честно признались в компании, проект со скатной крышей у них еще не заказывали, мы первые.

Супруги нарисовали планировку, которая по их мнению будет оптимальной для их семьи с двумя детьми: кухня-гостиная, две спальни с выделенными нишами под встроенные шкафы, кабинет, раздельный санузел, прихожая-тамбур и котельная.

Для 90 квадратов это и в самом деле удачная планировка, но что скажет производитель панелей, сможет ли он таким образом расставить все внутренние перегородки, не используя кирпичных стенок?

— Архитектор нашу планировку внесла в проект — все это оказалось реально сделать, — говорит Виктория. — На этом же этапе расставили окна, двери, определились с их размером. После все нам посчитали и выставили стоимость домокомплекта, в который входил фундамент, стены и крыша с монтажом. Если бы мы ничего не меняли в процессе (а мы меняли), то сумма по договору ровнялась бы 148 тысячам рублей.

На этом этапе супругам пришлось всерьез задуматься над расположением розеток и выключателей, умывальника, смесителей, унитазов. Дело в том, что скрытые кабель-каналы, подрозетники и технологические отверстия отливаются в бетоне сразу. И чем точнее указать их количество и месторасположение, тем меньше придется заниматься штроблением. В идеале штроборез и перфоратор в доме из панелей вообще не нужны. Но у ребят без дополнительных работ не обошлось — например, из-за выбранного формата плитки в санузле пришлось сместить смеситель душа, а значит — проделать каналы для труб в новом месте вручную. Впрочем, эти локальные переделки на скорости строительства не отразились.

— Разговаривали и по срокам — нам нужно было получить готовый дом до октября, — говорит Алексей. — Свою часть работ Concrete House должен был выполнить в течении трех месяцев, еще два месяца — на монтаж инженерных систем и чистовую отделку.

Работы на участке начались 3 мая — строители занялись фундаментом.

Он самый обычный, свайно-ростверковый, но сделан по проекту, в котором конструктором учтены все нагрузки и состав грунтов.

— Мы геологическое исследование заказывали сами, как только купили участок — стоит это всего 500 рублей, — говорит Алексей. — Отметил для себя, что компания не работает с объектами, где заказчик своими силами возвел фундамент — только по своему проекту. Значит, хотят быть уверены в качестве своих работ.

Приключения начинаются

Через две недели фундамент был готов, на заводе приступили к изготовлению стен, перегородок и фронтонов.

Практически месяц фундамент набирал прочность, а супруги приезжали в СТ и просто сидели на нем.

— Соседям мы уже тогда говорили, что в конце года будем жить в своем доме, а они смотрели на нас как на блаженных, — смеется Виктория. — А потом приехали панелевозы, два дня — и стены стоят, соседи в шоке. Я на работе показывала видео с камеры со стройплощадки — смотрите, вот начинают ставить первую панель моего дома. Через полтора часа показываю — уже полдома стоит. Коллеги удивляются: а не из картона ли строите, не упадет ли? Потом я полтора месяца в отпуске была, приехала, и уже показывала им фото дома под крышей. Так быстро у нас никто не строился.

Но без приключений не обошлось. Когда строители приступили к монтажу фронтонов (они тоже бетонные и состоят из двух частей), владельцы остановили стройку — они поняли, что эти детали другой формы, не по их проекту. Они бы без проблем стали, но это сказалось бы на форме крыши и кровельных свесах. Выяснилось, что где-то есть еще один похожий дом и эти фронтоны попали на стройплощадку героев по ошибке. Пришлось некоторое время ждать, пока изготовят «родной» комплект.

Крыша с особенностями

Стоит отметить, что производитель домокомплектов серьезно поработал над комплектацией объекта элементами-полуфабрикатами. Например, деревянные стропильные фермы приезжают с завода в готовом виде. Их нужно только установить и закрепить. Собраны они из антисептированой древесины, скреплены специальными оцинкованными пластинами.

— Ими все строители, что у нас работали, восхищаются — простой и быстрый монтаж, идентичная геометрия ферм, — делится Алексей. — Их у нас в стране производят, но раньше отправляли в основном за границу, поэтому мало кто о них знает.

К кровле у владельца были повышенные требования — от предложенной листовой металлочерепицы отказался, выбрал материал побогаче — модульную черепицу, с премиальным матовым покрытием черного цвета. Заодно заменили и другие комплектующие.

Например, утеплитель для перекрытия другой выбрал — эковату (утеплитель на основе целлюлозы). Его толщина на потолке планируется внушительная — 350 мм.

— В договорные сроки компания уложились — за 90 дней справились, — говорят наши герои. — Но, по правде говоря, они могли и на месяц раньше закончить, если бы не ошибка с фронтонами.

Почем «премидоры»?

Интересную и даже поучительную историю герои рассказали про окна. К производителю окон они пришли еще до того, как появились стены — принесли проект, в котором указаны все точные размеры проемов. Окна выбрали энергоэффективные, в немецком профиле Kömmerling 76, с двусторнней ламинацией. Однако конструктивного диалога не получилось — там сказали, что только после выезда замерщика они смогут что-то предложить.

— На террасу из гостиной мы думали поставить панорамное остекление со сдвигающейся половиной — подъемно-раздвижная система PremiDoor, — рассказывает Алексей. — Потом посмотрели на цену и пришли к выводу, что это слишком дорого, и уже смирились, что вместо нее поставим конструкцию проще, со стеклянной распашной дверью. Но когда приехал замерщик, то он нас расстроил — такой вариант не подойдет, потому что проем слишком высокий и такие двери в профиле ПВХ они не делают, только из алюминия. Или ставить дорогой PremiDoor. В итоге его и выбрали. Это была наша первая финансовая трагедия — одна эта конструкция стоила ровно столько же, как все остальные окна и входная дверь в доме. Трата незапланированная и ее ведь можно было избежать, если бы в оконной компании, видя наши размеры, нам сразу сказали, что не смогут изготовить вариант с распашной дверью.

Финиш близок

Далее на стройке появились электрики. У них проблем не было — протянули проводку по кабель-каналам к розеткам. Работа чистая — штробить не нужно, подрозетники смонтированы еще на производстве. Осталось лишь расставить розетки и выключатели после чистовой отделки.

А вот с этим этапом отделочных работ у ребят возникла неожиданная проблема.

— Все поверхности в доме гладкие и ровные, — объясняет владелец. — Все специалисты, которые приходили оценить фронт работ, впадали в ступор от таких стен. Предлагают обычную схему — грунтовка, штукатурка, шпатлевка, сетка, покраска. Но зачем штукатурить ровные стены? Мы все измерили, отклонение стен по вертикали всего 2−3 мм на 3 метра. По сути, на них нужно нанести слой-два шпатлевки и покрасить. Сложилось впечатление, что отделочники не знают, как при таких объемах работ заработать. Ребята, которых мы нашли для отделки стен в котельной, взяли дороговато — нужно было срочно покрасить стены, чтобы сантехники занялись обвязкой котла и монтажом оборудования. Срочно и на такую небольшую площадь отделочников не найти. Понимаем, что переплатили, но у нас не было выбора — сантехники бы не ждали.

А работы было немного — укрепить углы и откосы сеткой, потянуть стены шпатлевкой и покрасить в два слоя высокопрочной краской. Супруги надеются, что в остальных комнатах отделка обойдется гораздо дешевле. Время для поиска отделочников есть — нужно еще залить чистовую стяжку.

С отделкой фасада тоже проблем не должно возникнуть — какие могут быть трудности в покраске идеально ровных стен? Супруги, кстати, решили покрасить его фактурной силиконовой краской белого цвета.

Отапливаться дом будет конденсационным котлом. Будет ли он работать эффективно? Алексей к этому вопросу подошел ответственно и заказал расчет теплопотерь дома.

— Расчеты показали, что для обогрева дома будет достаточно только теплых полов, а с ними конденсационные котлы показывают максимальную эффективность. Поэтому от радиаторов в комнатах в последний момент отказались.

Счет, пожалуйста

Возможно, кто-то скажет, что герои пытаются уложится в нереальные сроки — вот уже и сентябрь, как тут до октября все успеть? Но Алексей и Виктория полны оптимизма:

— Уже финишная прямая — осталось залить стяжку пола, сделать чистовую отделку. Дальше только монтаж встроенной мебели и бытовой техники — это уже все закуплено.

Во сколько же обошелся дом и не проще и дешевле было бы купить квартиру в Минске?

— Я посчитал, что с чистовой отделкой, подводом коммуникаций, отоплением, электрикой, в состоянии заезжай и живи, наш дом будет стоить около 900 долларов за квадратный метр, — говорит Алексей. — Это примерно столько же, как в обычной новостройке без отделки. Если мы говорим про квартиру такой же площади в Новой Боровой или Леваде, то она будет дороже нашего дома процентов на 50.

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