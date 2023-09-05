В Гомельской области заметили высокий и мощный смерч
- 5.09.2023, 10:47
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Видеофакт.
Пыльный смерч был замечен в Гомельской области, пишет Onliner. Торнадо засняли между Ельском и Наровлей.
По словам очевидцев, смерчей было несколько, и этот — самый большой.
Читатели делятся видео смерча из Гомельской области.— onlíner (@OnlinerBY) September 5, 2023
Сделано оно на днях между Ельском и Наровлей. Пишут, таких было несколько, и этот — самый большой. pic.twitter.com/FVo92LwCdm
Напомним, в Беларуси все чаще замечают смерчи. Так, недавно торнадо разломало десятки гектаров леса на Витебщине. Видели смерч и под Жабинкой. А в июле из-за этого природного явления на Минском море погибла девушка.