В Гомельской области заметили высокий и мощный смерч 5.09.2023, 10:47

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Видеофакт.

Пыльный смерч был замечен в Гомельской области, пишет Onliner. Торнадо засняли между Ельском и Наровлей.

По словам очевидцев, смерчей было несколько, и этот — самый большой.

Читатели делятся видео смерча из Гомельской области.



Сделано оно на днях между Ельском и Наровлей. Пишут, таких было несколько, и этот — самый большой. pic.twitter.com/FVo92LwCdm — onlíner (@OnlinerBY) September 5, 2023

Напомним, в Беларуси все чаще замечают смерчи. Так, недавно торнадо разломало десятки гектаров леса на Витебщине. Видели смерч и под Жабинкой. А в июле из-за этого природного явления на Минском море погибла девушка.

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