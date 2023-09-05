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В Гомельской области заметили высокий и мощный смерч

  • 5.09.2023, 10:47
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В Гомельской области заметили высокий и мощный смерч

Видеофакт.

Пыльный смерч был замечен в Гомельской области, пишет Onliner. Торнадо засняли между Ельском и Наровлей.

По словам очевидцев, смерчей было несколько, и этот — самый большой.

Напомним, в Беларуси все чаще замечают смерчи. Так, недавно торнадо разломало десятки гектаров леса на Витебщине. Видели смерч и под Жабинкой. А в июле из-за этого природного явления на Минском море погибла девушка.

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