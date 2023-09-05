Водитель микроавтобуса сыграл в опасные «шашки» на P23 1 5.09.2023, 11:08

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Обе полосы движения были плотно загружены машинами.

Это видео «Онлайнеру» прислал автолюбитель Дмитрий, который снял его на Р23. Обе полосы плотно загружены машинами. К тому же виднеется знак, предупреждающий о камере фотофиксации, поэтому водители не спешат и придерживаются своих рядов.

В поле зрения задней камеры регистратора попадает микроавтобус. Видно, что сначала он движется, занимая полторы полосы. Но вскоре левый ряд ему все же освобождают. Автора записи он опережает уже по правой полосе.

Далее по схеме «шашечек» микроавтобус пытается вклиниться перед автором записи, хотя расстояние между регистратором и впереди едущей машиной едва ли позволяет это сделать. Дмитрий тоже не спешит впускать микроавтобус в свой ряд. Тогда последний пропадает из кадра, а спустя мгновения опережает весь поток по полосе разгоне.

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