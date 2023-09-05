В Бешенковичах появился аист-экстраверт 1 5.09.2023, 11:14

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Птица отказывается возвращаться в естественную среду обитания.

В августе в различные службы Бешенковичей поступали обращения от людей, которые переживали за аиста, бродящего по улицам райцентра. Птица оказалась здоровой, ее вывезли на природу, но аист вернулся в поселок. Почему это происходит, рассказал начальник Бешенковичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Карась.

Жители города Бешенковичи очень переживали за аиста, которого видели на улицах Володарского и Ткаченко. Прибывшие ветеринары обследовали птицу, она оказалась здоровой. 29 августа птицу вывезли из Бешенковичей в естественную среду обитания, но через два дня аист вернулся в поселок.

«Причиной этого явилась неоправданная „жалость“ людей, которые начали кормить птицу, в результате чего она стала практически ручной и может потерять навыки самостоятельно добывать пищу», — отметил Карась.

Он заявил, что кормление диких животных может иметь негативные последствия и нанести вред и животным, и окружающей среде.

«Дикая природа должна оставаться дикой», — подытожил начальник райинспекции.

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