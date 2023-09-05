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Умер известный белорусский фотохудожник Анатолий Клещук

  • 5.09.2023, 11:21
  • 1,176
Умер известный белорусский фотохудожник Анатолий Клещук
Анатолий Клещук

В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

На 66-м году жизни скончался белорусский фотохудожник Анатолий Клещук. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает «Еврорадио».

Клещук — уроженец Слуцкого района. Окончил журфак БГУ, с 1985-го работал фотокорреспондентом (с 1993-го — в «Звязде»). Автор фотоальбома «Пад небам Беларусі». Его работы выставлялись и в Беларуси, и за рубежом.

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