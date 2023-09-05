«Псковских десантников будем уничтожать в третий раз» 5.09.2023, 11:22

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Боец ВСУ рассказал, что происходит на Токмакском направлении.

Силы обороны Украины на Токмакском направлении столкнулись с чрезвычайно заминированными территориями и псковскими десантниками, которых командование оккупантов направило на усиление обороны на этом участке фронта.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал боец подразделения «Стугна» Александр Бунцев.

«Сложность первой линии обороны россиян на Токмацком направлении заключалась в том, что она была очень заминирована. На второй мин несколько меньше, однако там много разного рода укреплений. Поэтому, продвижение будет медленным, поскольку придется много маневрировать, чтобы их взять», - рассказал боец.

По его словам, для начала необходимо расширить плацдарм. Это позволит завести тяжелую технику. Разминирование здесь пока что производится преимущественно вручную, поскольку инженерной техники на этом плацдарме мало.

«На участок перекидывают псковских десантников, которых мы будем уничтожать уже в третий раз за эту войну. Мы работаем по их скоплению артиллерией», - отметил Бунцев.

Он добавил, что у врага больше артиллерии, однако наша работает более точно. Также у оккупантов поломаны цепочки снабжения, поскольку разрушены мосты. Это позволяет ВСУ продвигаться вперед.

«Небо пока остается за врагом. Они могут с 10 км запускать противотанковые ракеты. Однако наши расчеты ПЗРК выбирают хорошее место и периодически уничтожают вертолеты и самолеты. Преимущественно используются ПЗРК «Стингер», - рассказал воин.

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