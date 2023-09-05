Что сейчас происходит на границе Беларуси и Евросоюза 5.09.2023, 11:31

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Актуальная информация.

Очередь на въезд в Литву - более 500 фур, сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 литовское направление остается наиболее загруженным - въезда в ЕС ожидают около 520 автомобилей. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 30% фур от нормы. Контрольные службы пунктов пропуска Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони) оформили 38% и 61% большегрузов соответственно», - говорится в сообщении.

«Более 80 легковых авто находятся в очереди перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Скопление транспорта также фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Лаворишкес (Котловка)», - добавили в ведомстве.

Как писал сайт Charter97.org, в середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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