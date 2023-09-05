Ученые: Предок человека появился не в Африке 1 5.09.2023, 11:42

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Группа исследователей совершила удивительное открытие.

Ученые нашли останки обезьяны, названной Anadoluvius turkae, в Турции.

Эти останки, датированные 9−7 миллионами лет назад, свидетельствуют о возможном происхождении предков человека и африканских обезьян в Европе, а затем их миграции в Африку, пишет IFLScience.

Исследователям удалось исследовать хорошо сохранившийся череп Anadoluvius turkae, который был найден в 2015 году. Анализ костей позволил определить, что это древнее существо было размером с крупного самца шимпанзе или средней самки гориллы. Отмечается, что Anadoluvius turkae относится к человекообразным обезьянам, то есть близок к шимпанзе и гориллам.

Эта находка подтверждает гипотезу о том, что предки человека и африканских обезьян могли сначала появиться в Европе и затем мигрировать в Африку. В то же время, возможна и обратная версия, согласно которой первые предки человека могли появиться в Африке и переселиться в Европу.

Ученые отмечают, что A. turkae сосуществовала с крупными животными, а также мигрировала на континент вместе с ними около восьми миллионов лет назад. Она, вероятно, обитала в относительно открытых условиях, что сходно с местообитаниями первых людей в Африке. Наличие мощных челюстей и крупных зубов с толстой эмалью указывает на ее диету, включавшую твердые и жесткие пищевые продукты.

Несмотря на интересное открытие, ученые признают, что доказательства еще не окончательны, и дополнительные исследования требуются для более точного определения происхождения предков человека и африканских обезьян.

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