Башню вражеской БМП-3 подбросило высоко вверх после атаки украинского дрона

Башню вражеской БМП-3 подбросило высоко вверх после атаки украинского дрона2
- 5.09.2023, 11:43
Эпические кадры из-под Бахмута.
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую БМП-3 на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. После попадания вражеская бронемашина взорвалась с такой силой, что ее башня оторвалась от корпуса и взлетела высоко вверх.
«Эпические кадры уничтожения вражеской БМП-3 с помощью FPV дрона-камикадзе бойцами 77-й бригады ДШВ на Бахмутском направлении», - говорится в комментарии к видео.