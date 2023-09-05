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Башню вражеской БМП-3 подбросило высоко вверх после атаки украинского дрона

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  • 5.09.2023, 11:43
Башню вражеской БМП-3 подбросило высоко вверх после атаки украинского дрона

Эпические кадры из-под Бахмута.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую БМП-3 на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. После попадания вражеская бронемашина взорвалась с такой силой, что ее башня оторвалась от корпуса и взлетела высоко вверх.

«Эпические кадры уничтожения вражеской БМП-3 с помощью FPV дрона-камикадзе бойцами 77-й бригады ДШВ на Бахмутском направлении», - говорится в комментарии к видео.

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