В России признали ликвидацию большой группы оккупантов от удара HIMARS по штабу в Донецке 2 5.09.2023, 11:57

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Названы фамилии.

Российские оккупанты признали смерть 27 марта этого года в Донецке 12 военнослужащих ВС РФ из штаба так называемых внутренних войск «ДНР». В тот день эти враги уснули вечным сном после точного удара HIMARS по зданию, где базировались.

Судя по данным захватчиков, большинство из этой дюжины «200-х» были украинцами, которые в 2014-м перешли на сторону агрессора. Оккупанты показали их лица, пишет интернет-издание DonPress со ссылкой на журналистов, передает obozrevatel.com.

На снимках – уроженцы Донецка, Макеевки, Снежного и другие мужчины и женщины, работавшие на оккупационный штаб «внутренних войск «МВД ДНР».

Здание их штаба расположено на ул. Восточная, 6А в Донецке. Именно туда 27 марта прилетела «бавовна» от HIMARS, однако оккупанты заявили, что попадание было по «жилым домам, погибших нет, а только несколько раненых».

И только через полгода они подтвердили смерть товарищей, разместив в «память» о них фото и выдав краткую биографию.

Согласно этой информации, от удара «Хаймарса» на тот свет отправились 12 оккупантов, часть имела офицерские звания.

Среди этих оккупантов кто-то числился сотрудником вещевой службы, а кто-то «дослужился» в рядах армии страны-агрессора РФ до заместителя командира. В то же время окончание жизни у всех было одинаковым – «погиб/ла 27 марта 2023 года во время обстрела штаба в Донецке».

Имена 12 ликвидированных оккупантов:

– Лысаков Павел Васильевич;

– Позднякова Наталья Владимировка;

– Климентьев Вячеслав Геннадиевич (позывной "Байконур");

– Щур Юлия Игоревна;

– Антон Владимирович (фамилия не видна);

– Славко Алексей Викторович (исковой «Славянин»);

– Соколов Дмитрий Викторович (позывной «Рапира»);

– Сержантова Юлия Анатольевна (позывной «Енот»);

– Крыско Татьяна Васильевна (исковой «Таша»);

– Морозенко Виктор Александрович.

Некоторые источники сообщали о ликвидации 27 марта в Донецке 12 оккупантов. Еще не менее 60 захватчиков получили ранения. Тогда отмечалось, что речь идет о штабе росгвардии во временно оккупированном городе.

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