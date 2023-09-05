«Зачем тогда их продавать в наших магазинах?» 3 5.09.2023, 12:19

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Российские школьные принадлежности ввели белорусов в заблуждение.

В белорусских магазинах продают «неправильные» обложки для книг: они не подходят по размеру для белорусских учебников. Это выяснила читательница Newgrodno.by, когда купила набор обложек для шестого класса.

Мама шестиклассницы закупилась школьными товарами заранее.

«…В одном из магазинов обратили внимание на набор обложек для учебников. На нем было написано «6 класс». Подумала, что это то, что надо», – рассказала женщина.

Но, когда в школе дочке выдали учебники, не все пошло по плану.

К большинству книг обложки не подошли по высоте. Не хватило буквально нескольких миллиметров.

«Тогда внимательно посмотрели на упаковку. Произведены эти обложки в России. Возможно, они вообще не рассчитаны на белорусские учебники. Но зачем тогда их продавать в наших магазинах?» – задается вопросом мама школьницы.

Локально проблему решили: дома нашлись обложки с прошлого года. А вот что делать с покупкой, хозяйка пока не решила.

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