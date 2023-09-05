Поезд из Адлера в Минск попал в аварию в Ростовской области РФ 1 5.09.2023, 12:26

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Он протаранил выехавшую на ж/д переезд легковушку.

Поезд из Адлера в Минск задержали на 2 часа 30 минут из-за смертельной аварии в Ростовской области. Он протаранил выехавшую на ж/д переезд легковушку, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

5 сентября в 05.00 на перегоне Высочино — Васильево-Петровская в Ростовской области водитель легкового автомобиля Daewoo Gentra выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №302 сообщением Адлер – Минск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля.

В связи с этим поезд №302 Адлер — Минск был задержан на 2 часа 30 минут.

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