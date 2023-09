«Боевые соколы» на низком старте: как F-16 для Украины переломят ход войны 5.09.2023, 12:32

Поставки наконец гарантированы.

F-16 могут появиться на фронте уже весной 2024 года, сообщил в уходящий в отставку министр обороны Алексей Резников. Он называл поставки F-16 «серьезным переломным моментом» в конфликте: они положат «конец доминированию России в небе». Западная пресса сообщает детали поставок: когда, сколько и для боевых задач, пишет издание «Можем объяснить».

География обучения украинских пилотов расширяется

Главным условием поставок F-16 западные партнеры называли подготовку пилотов. Она ускоряется: к программе обучения присоединилась Франция, сообщил Владимир Зеленский. Восемь украинских пилотов и 65 человек наземного обслуживающего персонала в августе приступили к тренировкам в Дании, пишет Reuters (в одном из таких самолетов Зеленский сфотографировался с датской руководительницей). В октябре стартует обучение другой группы в США. К программе подготовки подключится и Греция, сообщает France24.

Сколько и какие

Нидерланды и Дания обещали передать Украине 61 истребитель, пишет The Guardian. Это лишь первая очередь, за ней ожидаются поставки от Норвегии, сообщает The New York Times. The Economist подчеркивает, что ВСУ получат относительно современные модификации F-16 – они прошли масштабную процедуру модернизации Mid-Life Update.

«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — заявил на днях Зеленский.

Как F-16 повлияют на ход войны

Американские истребители могут бороться с самолетами противника, сбивать крылатые ракеты и наносить удары по наземным целям, перечисляет BBC. Радар F-16 видит цели на большом расстоянии, а многие типы применяемых ракет имеют совершенные головки самонаведения, не требующие захвата цели с самолета-носителя.

Войну выиграют не F-16, а боеприпасы, которые они несут – отмечает The Telegraph. Истребитель может применять широчайшую номенклатуру ракет «воздух-земля» и «воздух-воздух». Некоторые высокоточные снаряды Украина уже получила (Storm Shadow), для них пришлось переоборудовать советские самолеты. С появлением F-16 количество и ассортимент ракет на вооружении ВСУ должны кратно вырасти.

Появление у ВСУ даже одной эскадрильи F-16 (12-20 самолетов) вынудит российскую армию менять тактику, рассказал «МО» военный аналитик Ян Матвеев.

«Российской авиации придется летать еще дальше от линии фронта, так как радары и ракеты американских истребителей будут угрожать ей на большем расстоянии. Поддержка наземных частей снизится. F-16 будут не только запускать корректируемые бомбы и крылатые ракеты, но и управлять ими, то есть удары станут точнее». Хотя сами по себе американские самолеты перелом в войне не обеспечат, для него нужно сочетание многих факторов, резюмирует Матвеев.

