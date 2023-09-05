«А наши друзья в Беларуси до сих пор читают про пять ложек затирки» 5.09.2023, 12:40

Белоруска высказалась о новых экспериментах Минобразования над детьми.

Отправила детей в школу, а на душе и радостно, и грустно одновременно, пишет читательница сайта Charter97.org Наталья. Лента «Фейсбука» полнится школьниками. Все разодеты, красивы и счастливы в этот первый школьный день. Но сердцу моему не дает покоя атмосфера, в которой будут проводить время наши дети.

Вот сегодня прочитала я про новый эксперимент - обучение стоя. Мол, какой-то там педагог 50 лет назад разработал уникальную систему! Стоя лучше запоминается. Абсурд, да и хватит! Запоминается лучше, когда информация интересна, когда подается она в интерактивной форме, когда используются различные формы обучения.

И начала я вспоминать, сколько же экспериментов ставили на наших детях за последние 30 лет. То подготовительные классы вводили, то 12-летнее обучение, то в субботы учились, то вводили Дни профессионального технического обучения, после 10-балльную систему, теперь же уже ту систему снова хотят отменить и перейти на 5-балльную. То экзамены заменили на тесты, теперь снова начали понемногу обратно менять на экзамены. Читала, что хотят отменить завтраки, так как дети не хотят есть. То отменяют школьную форму, то вводят.

Но от таких «реформ» ничего не меняется, так как менять надо полностью программы, учебники и подходы! Мы почувствовали разницу, переехав зимой в Польшу. Когда дочь принесла учебники с фразой: «Мама, я впечатлена!». У меня были те же чувства. Ведь это цветные современные книги на мелованной бумаге. Ведь уже во 2-м классе дети изучают темы о своих знаменитых земляках-нобелевских лауреатах, о театре и о традициях разных стран, о чудесах мира и древних цивилизациях. А наши друзья в Беларуси до сих пор читают про 5 ложек затирки.

И не важно, стоя, сидя или лежа это изучать. Ведь это устарело, это не актуально, не интересно, и абсолютно не понятно для молодого поколения. Они, может, и затирки той никогда не пробовали. А у нас все «лишь бы войны не было». А война уже стучится в наши двери…

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