Скабеева устроила истерику из-за «предательства» Эрдогана 6 5.09.2023, 12:43

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Ольга Скабеева

Пропагандистка разволновалась в эфире ТВ.

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила очередную истерику на своем шоу. На этот раз причиной недовольства стал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Скабеева возмутилась, что президент Турции якобы «предал» Россию. Фрагмент пропагандистского шоу опубликовал Telegram-канал Центр противодействия дезинформации.

Пропагандистка пожаловалась, что с Эрдоганом невозможно вести переговоры, так как он якобы публично обманул Россию. Скабееву возмутило, что командиры «Азова», освобожденные из плена, приехали в Украину из Турции.

«Как нам в принципе вести переговоры с Эрдоганом после того, как он нас так демонстративно обманул с азовцами? Вот эта такая турецкая манера вести переговоры? О чем вообще говорить после этого?», – возмутилась Скабеева.

В свою очередь «эксперт» пропагандистского шоу обвинил Турцию в меркантильности.

«Это умение вести бизнес. Тебя могут действительно дезинформировать, обмануть, но это правильный бизнес. Турок никогда не сделает ничего, что ему будет невыгодно или будет наносить ему ущерб. Это их подход, это их мышление», – выдал так называемый «эксперт».

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