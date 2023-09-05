Белорусы, находясь за границей, теперь не смогут продавать недвижимость и не только 14 5.09.2023, 12:47

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Стали известны подробности скандального указа Лукашенко.

Александр Лукашенко подписал указ, которым установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Текст указа опубликован на его сайте.

Оформить сделки с имуществом, а также выполнить некоторые административные процедуры можно будет при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.

В частности, речь идет о нотариальном удостоверении, государственной регистрации договоров об отчуждении, залоге недвижимого имущества, отчуждении механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, иных договоров или сделок об отчуждении имущества.

В загранучреждениях Беларуси сотрудники дипмиссий смогут:

удостоверять завещания;

удостоверять согласия, отказы;

свидетельствовать верность копий документов и выписок из документов;

свидетельствовать подлинность подписи на документах;

свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой;

удостоверять факт нахождения гражданина в живых;

удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;

удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;

удостоверять время предъявления документов;

выдавать дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых имеются на хранении в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь;

удостоверять доверенности заинтересованных лиц, являющихся работниками дипломатических представительств, консульских учреждений или торговых представительств Республики Беларусь, представителями государственных органов, и членов их семей, иных лиц, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, а также отмену таких доверенностей.

В перечень административных процедур, которые можно будет осуществлять при личном обращении или по доверенности, оформленной в Беларуси, включены:

принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала;

принятие решения о назначении семейного капитала;

принятие решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;

принятие решения о распоряжении средствами семейного капитала после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала;

выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, за исключением выдачи повторного свидетельства о смерти;

выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния, за исключением справок, содержащих сведения из записей актов о смерти;

выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении;

регистрация по месту жительства (по месту пребывания) граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь;

выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

государственная регистрация транспортных средств (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним);

снятие с учета транспортных средств;

проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, при обращении лица, находящегося в Республике Беларусь;

легализация официального документа в Республике Беларусь;

государственная регистрация в отношении: земельных участков; жилого дома либо изолированного жилого помещения; капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения, машино-места; эксплуатируемого капитального строения, эксплуатируемого изолированного помещения либо машино-места.

Правительству Беларуси в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации.

Указ пока еще официально не опубликован. Он вступит в силу после официального опубликования.

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