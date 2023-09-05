«Разве что так оградим наши денежки от старательных прислужников режима» 4 5.09.2023, 12:54

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На что направлен новый указ Лукашенко?

Работая в области бухгалтерского учета, пристально слежу за финансовыми новостями, пишет читатель сайта Charter97.org Славомир из Гродно. А тут как раз и новый указ диктатора испекли на эту тему под названием «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».

Согласно этому документу Нацбанк должен создать автоматизированную систему обработки инцидентов, где будет информация о попытках несанкционированных операций. Якобы это поможет в борьбе с мошенниками.

Обсудили это с коллегами. Смутило нас наличие слова «несанкционированный», так как здесь сразу возникли ассоциации с «несанкционированной акцией», за которую лукашисты сейчас считают позапрошлогодний пост в социальной сети с высказыванием своего мнения.

Почитали дальше. Фактически сейчас отменяется банковская тайна, так как под этой маркой карательные органы теперь будут иметь доступ к информации о гражданах, хранящейся в банках. Те органы даже смогут блокировать счета клиентов, если им что-то покажется подозрительным.

Ну, здесь обширное пространство для деятельности и фантазии всех этих КГК, СК, МВД и т.д. Им же подозрительной может показаться, например, сумма чьего-то заработка. Либо факт покупки через интернет книжки на белорусском языке - разве не повод попасть под подозрение?

Обсудив, решили мы, что пытаются за всеми нами еще больший контроль установить. Видимо, придется возвращаться в далекое прошлое: перечислили на карточку - пошел к банкомату, снял наличные. Разве что так оградим наши денежки и от ловких проходимцев, и от старательных прислужников нынешнего режима.

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