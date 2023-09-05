«При пересечении границы открыли огонь»: российский пилот раскрыл детали угона Ми-8 в Украину 1 5.09.2023, 12:54

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Летчик рассказал об эксклюзивных подробностях операции.

Пилот российского Ми-8, который удалось перегнать в Украину в рамках спецоперации «Синица», рассказал подробности, как все происходило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию российского летчика Максима Кузьминова и представителей ГУР.

«Девятого числа состоялся перелет. Была официальная заявка у меня на вылет. То есть я не просто угнал вертолет, я его официально перегнал с точки А в точку Б», - рассказал он.

По словам летчика, маршрут был заранее согласован.

«В 16.30 я выполнил взлет. Взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область. Примерно 20 км. Далее уже, где-то в районе населенного пункта Шебекино я летел на предельно малой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания», - рассказал детали Кузьминов.

При пересечении границы, по его словам, по вертолету начали вести огонь.

«Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия. 20 км я отлетел, выполнил посадку. После посадки со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят (членов экипажа, - ред.) успокаивал, мол хорошие люди, все замечательно. Но они начали бояться, агрессивно себя вести. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна», - уточнил он.

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