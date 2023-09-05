«Кожугетыч» — потешен1
- Александр Невзоров
- 5.09.2023, 13:04
- 4,268
Он и должен быть тупым, косноязычным и очень смешным.
Ну а каким еще мог бы быть военный министр путинизма? Он и должен быть тупым, косноязычным и очень смешным.
Шойгу еще повезло. Благодаря Путину ему все-таки удалось выбиться в крупные военные преступники. Для таежного хмыря с задержками развития - это очень большая удача.
Быть может, такой статус - не совсем то, о чем в 19 лет мечтал «заготовитель шишек Серега», но ничего лучшего, судьба ему предлагать и не собиралась.
«Кожугетыч» - потешен.
Но!
Иной выбор на эту должность был невозможен.
Лишь назначив откровенно слабоумного - Путин смог чувствовать себя в безопасности.
Ведь министр обороны - это единственная фигура, полномочная «в обход кремля » дать любые команды армии, заварить «путч» и пристрелить президента прямо на чемоданчике.
Путин взвесил риски - и не пожелал отправиться в вечность со спущенными штанами.
Безупречная бездарность, безукоризненная ничтожность Шойгу кажутся кремлевскому людоеду гарантией того, что министр всегда будет себя «хорошо вести» и «знать свое место».
Это ложная уверенность. Даже морская свинка способна закусать своего владельца до гангрены и гроба.
Александр Невзоров, t.me