«Кожугетыч» — потешен 1 Александр Невзоров

5.09.2023, 13:04

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Александр Невзоров

Он и должен быть тупым, косноязычным и очень смешным.

Ну а каким еще мог бы быть военный министр путинизма? Он и должен быть тупым, косноязычным и очень смешным.

Шойгу еще повезло. Благодаря Путину ему все-таки удалось выбиться в крупные военные преступники. Для таежного хмыря с задержками развития - это очень большая удача.

Быть может, такой статус - не совсем то, о чем в 19 лет мечтал «заготовитель шишек Серега», но ничего лучшего, судьба ему предлагать и не собиралась.

«Кожугетыч» - потешен.

Но!

Иной выбор на эту должность был невозможен.

Лишь назначив откровенно слабоумного - Путин смог чувствовать себя в безопасности.

Ведь министр обороны - это единственная фигура, полномочная «в обход кремля » дать любые команды армии, заварить «путч» и пристрелить президента прямо на чемоданчике.

Путин взвесил риски - и не пожелал отправиться в вечность со спущенными штанами.

Безупречная бездарность, безукоризненная ничтожность Шойгу кажутся кремлевскому людоеду гарантией того, что министр всегда будет себя «хорошо вести» и «знать свое место».

Это ложная уверенность. Даже морская свинка способна закусать своего владельца до гангрены и гроба.

Александр Невзоров, t.me

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