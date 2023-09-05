В довоенном доме напротив Минск Мира продается необычная квартира 2 5.09.2023, 13:10

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Там окно в ванной и огромные батареи.

На улице Короткевича напротив Минск Мира продается квартира с нетипичными для сталинки особенностями. В ней два балкона, окно в санузле и огромные батареи. На трешку обратил внимание realt.by.

Небольшая улочка Короткевича в Минске находится через дорогу от Минск Мира и появилась почти на сотню лет раньше известного жилого комплекса. «З аднога боку, гэта тры прыпынкі ад Дома ўраду. З іншага — яшчэ ўсяго семдзесят год таму гэта быў канец горада», — рассуждал историк Антон Рудак.

В одном из них сейчас продается трехкомнатная квартира.

Квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома. В ней 72 «квадрата» общей площади, 47 из них жилые. Площадь двух жилых комнат — около 19 «квадратов», еще одна комната занимает 9 квадратных метров. В квартире два угловых балкона, что достаточно необычно для сталинок. Окна выходят на три стороны. Интересно, что в одной из комнат на фотографиях заметен огромный радиатор — больше чем на 20 секций.

В комнатах практически нет мебели. Кухня выглядит вот так.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. В санузле есть окно.

Стоимость квартиры — 80 тысяч долларов (1 111 долларов за квадратный метр).

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