«Больше же никто, кроме детей, их плевузготу слушать не будет» 1 5.09.2023, 13:23

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иллюстративное фото

Школьный агротреш глазами белоруски.

1 сентября завела своего сына в первый класс! Шла с радостью в сердце. С размышлениями о времени, и как же быстро растут дети. Но праздничное настроение мое очень быстро «подкорректировали», - пишет читательница сайта Charter97.org из Столбцовского района.

Детей на линейку поставили буквой «П» и запели «про братскую Русь», а перед детьми поставили «великих людей» нашего района: директора колхоза, лесхоза и ЖКХ.

А те уже рады были откровенничать языками, больше же никто, кроме детей, их плевузготу слушать не будет. 40 минут мой маленький мальчик с букетом в руках отстоял на солнце (не самая лучшая реклама школы), я уже и сама с ноги на ногу стала подпрыгивать от усталости, а еще больше от волнения, что мой ребенок расплачется.

После был вынос «тряпки». После повтор «гимна», ну чтобы уж точно отметили «идеолухи», что да, действительно пели.

Но больше всего из этого агротреша меня впечатлила танцевальная группа, которая была призвана развеселить публику (но не детей). Выйдя танцевать, они ко всей школьной общине повернулись задницами (на вас нам наср...ть). И только к руководству района лицами.

Здесь уже прекрасно все прочитывается, чем будет заниматься школа, кому будут гадить, перед кем выслуживаться, и кто в школе самый важный. А дети с их желаниями - лишь инструмент, чтобы угодить лукашенковской шайке.

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