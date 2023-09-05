Белорусским спортсменам запретили общаться со СМИ на международных турнирах 5.09.2023, 13:38

Есть и другие ограничения.

Белорусским и российским спортсменам запретили общаться со СМИ на турнирах World Aquatics, пишет «Трибуна».

Международная федерация водных видов огласила критерии допуска белорусских и российских атлетов до турниров под своей эгидой. Они включают ограничение по количеству участников (по одному на каждую дистанцию от Беларуси и России), выступление без флага и гимна, форму белого цвета, неподдержку войны в Украине, отсутствие связей с силовыми ведомствами и запрет на выступление в командных видах.

Еще один запрет касается общения с прессой.

«Нейтральным индивидуальны спортсменам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях во время соревнований под эгидой World Aquatics. Им также не разрешается давать интервью СМИ во время этих соревнований», – говорится в критериях.

Напомним, что многие белорусские команды и спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на войну, с 24 февраля 2022 года продолжаемую Россией в Украине с использованием территории Беларуси.

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