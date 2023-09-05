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Провода из-под пиджака: с Путиным случился конфуз на переговорах с Эрдоганом

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  • 5.09.2023, 13:47
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Провода из-под пиджака: с Путиным случился конфуз на переговорах с Эрдоганом

Позор главы РФ показали на видео.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ обратил внимание на топорное техническое сопровождение встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Из-под черного пиджака Путина торчат какие-то несуразные белые провода, как зарядка от телефона. Вдоль стен, как в актовом зале неуклюже протянуты провода. Позорно все это выглядит», — пишет телеграм-канал.

Ранее близкие к кремлевским кругам российские телеграмм-каналы сообщили о том, что Путину стало плохо на встрече с Эрдоганом.

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