Рекордный боровик и горы лисичек: грибники похвастались успехами в первые дни осени 5.09.2023, 13:54

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В каких регионах Беларуси «тихая охота» идет успешнее всего?

Дожди внушают оптимизм на осенний сезон для грибников, пишет «Ганцевичский час». Вот и за первые выходные сентября накопилось интересных фото «тихой охоты», которыми делятся грибники.

Рекордный боровик

Огромный боровик нашли в Логойском районе. 1 сентября Антон Саврицкий поделился в группе грибников фото белого гриба размером с 20-литровое ведро.

Минщина

В Логойском районе сейчас часто делятся фото «тихой охоты».

«После дождя лисицы много, все остальное остатки летнего слоя, маслят и опят не обнаружено», – написала Валентина Порткова 1 сентября.

В Столбцовском районе собирают лисички.

Вёдрами грибы носят и в Воложинском районе.

Витебщина

В Витебской области грибы возят машинами. Очень много красноголовиков.

А вот такая красота на границе Витебского и Бешенковичского районов.

Сергей Бекис из Витебска рассказал, что его выручили грузди.

«Встал как дурачек в 5-30 утра и поехал с компаньонами в сторону Щитовки (Витебская область), бестолково походил по борам. Там нормальное количествово курочек и сыроежек, но пусто по болетовым. Далее рекогносцировка, звонок другу на счет рыбалки, тот копает картошку, и волевое решение сделать второй заход по грибы — Лезненский район, незнакомые места, трудовая грибалка. Были болетовые, но немного, и высокий процент червивости. Выручили черные грузди».

Брестская область

В юго-западном регионе страны тоже много лисичек.

Семья Татьяны Стасевич из Кобрина установила личный рекорд.

«46,3 кг. 2 человека, 2 дня сбора по часов 6. Личный рекорд по сдаче за последние годы. В 2021 было 36 кг» – рассказала Татьяна.

Гомельщина

Евгений Ситников поделился фото «тихой охоты» в Кормянском районе, недалеко от деревни Октябрёво.

Даже картошка не остановит грибников Беларуси

Татьяна Аксёнова поделилась 2 сентября, что у нее по плану копание картошки.

«Ну я, конечно, не сдаюсь и решила на часок-другой навестить дачный лес», — рассказал Наталья и поделилась фото прямо из лесу.

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