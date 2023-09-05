Зеленский подписал важный закон, касающийся деоккупации Крыма 5.09.2023, 14:00

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Что он предусматривает.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства АР Крым. Документ предусматривает декоммунизацию и введение нового районного деления.

Кроме того, Кабинету Министров Украины разрешается утвердить на территории полуострова временные территориальные громады, на основе которых можно будет создать военные администрации. Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК.

Документ был принят Верховной Радой 23 августа. Его главная цель – подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад.

«После вступления в силу Закона – на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым», – отметили в представительстве.

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