Дракула мог быть вегетарианцем: ученые сделали неожиданное открытие 5.09.2023, 14:12

Это связано с необычным явлением в Европе.

Согласно новому исследованию ученых, князь15-го века Влад III, прославившийся как вампир Дракула благодаря книге Брэма Стокера, на самом деле мог быть веганом или вегетарианцем. Сам же Влад Цепеш, хотя и не был мистическим существом, приказал убить более 80 000 человек, многих посадив на палку.

Как пишет Independent, исследователи изучили анализ писем, написанных графом, чтобы раскрыть подробности о его здоровье и окружающей среде, в которой он жил.

Так, ученые изъяли тысячи фрагментов белковых молекул с поверхности этих писем. Часть из них принадлежит человеку - вероятно, именно Владу III. Эти белки указывают на то, что правитель мог страдать от респираторных заболеваний, в частности от заболевания, называемого гемолакрией. Оно могло заставить его плакать буквально кровавыми слезами. В то же время среди молекул, выделенных из письма, отсутствовали белки животной пищи.

«Пищевые белки содержатся только в растительной пище. Прототип вампира мог быть веганом», - сказал один из ученых.

Однако такой выбор мог быть обусловлен окружающей средой, а не сознательным выбором, как это происходит в наше время. Во времена жизни Влада в Европе царил «очень холодный климат» и было очень мало еды. Даже европейские аристократы того времени придерживались очень строгой диеты, употребляя мясо очень редко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».