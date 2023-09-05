Резникова официально отправили в отставку с поста министра обороны Украины 4 5.09.2023, 14:17

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Алексей Резников

Фото: Getty Images

Верховная Рада завершила голосование.

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение поддержали 327 нардепов.

Что этому предшествовало

Отметим, что слухи об отставке Резникова ходят давно. В частности, после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Так, недавно Резников предложил пари нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Пари не заключили, но об отставке Резникова стали говорить еще громче.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны и планах по увольнению Резникова. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Кроме того, сообщалось, что после увольнения с должности министра Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эту информацию пока не комментировал ни президент Украины, ни сам Резников.

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