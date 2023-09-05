Белорусский военный пытался перепилить забор на границе с Польшей 12 5.09.2023, 14:26

5,878

Лукашист в форме и балаклаве нарушил польскую границу.

Белорусский служащий в форме пытался повредить польский пограничный забор. О происшествии сообщило RMF FM.

По информации польской радиостанции, служащего с оружием и в балаклаве заметили с помощью средств наблюдения на участке заставы в Дубичах Церкевных.

На место были направлены патрули. Увидев польских пограничников мужчина убежал. Ему не удалось перепилить планку забора. Она была лишь немного повреждена.

RMF FM утверждает, что польская сторона уже составила протокол о нарушении границы, так как забор находится на территории Польши.

Радиостанция отмечает, что это первый случай, когда за попыткой повреждения забора был замечен человек в форме, до этого такие попытки делали люди в штатском.

Польская пограничная охрана официально пока не сообщала о таком инциденте. Однако в понедельник она опубликовала видео попытки повреждения дополнительного проволочного заграждения в районе Дубичей Церкевных.

В аннотации к видео польские пограничники указали, что происшествие имело место в субботу, а повредить проволоку пытался иностранец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».