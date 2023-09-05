Россияне массово публикуют кадры с «ожившим» Пригожиным 18 5.09.2023, 14:29

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«Главу ЧВК» якобы видели в разных местах.

Россияне до сих пор не могут поверить в гибель главаря «Вагнера» Евгения Пригожина. Его узнают посреди толпы и даже в плацкарте.

Как сообщает «База», две недели назад самолет Пригожина разбился, следствие официально подтвердило факт его гибели, но россияне подозревают, что это лишь конспирация.

Главаря ЧВК «Вагнер» узнают на улицах у случайных прохожих. В частности, за это время мужчин, похожих на Пригожина видели в магазине, на улице, на школьной линейке и даже в палцкартном вагоне поезда.

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