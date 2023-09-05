Опальный олигарх Юрий Чиж судится с младшим сыном 4 5.09.2023, 14:35

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Предприниматель намерен вернуть себе бизнес империю.

Известный бизнесмен Юрий Чиж по-прежнему пытается решить вопросы по бизнесу через суд.

Напомним, что в июле в Экономическом суде Минска рассматривали иск Юрия Чижа к сыну Владимиру о признании права собственности на долю в уставном фонде ООО «ТрайплФарм» в размере 90%.

Как сообщалось, Чиж просил суд признать за ним права собственности на две компании, зарегистрированные на Кипре в 2008 году, — Welgro Services Limited и Profax Investment Limited. Этим двум компаниям, которыми владеют его сыновья, принадлежат те самые 90% доли в уставном фонде «ТрайплФарм».

Исковые требования Юрия Чижа затрагивали интересы и двух других его детей — Татьяны и Сергея, а также бывшего партнера по бизнесу Владимира Япринцева — ему принадлежит 10% акций ООО «ТрайплФарм». Они участвовали в процессе как третьи лица, но не заявляли самостоятельных требований.

В суде представитель ответчика Владимира Чижа попросила сделать заседание закрытым, сославшись на коммерческую тайну, содержащуюся в документах о хозяйственной деятельности компании «ТрайплФарм», и репутационные риски для нее, а также на то, что в процессе неизбежно будут затронуты вопросы частной жизни семьи Чижей. Ходатайство поддержали представители белорусской и кипрских компаний, против выступила только представитель Юрия Чижа.

По итогам заседания было принято решение Юрию Чижу в иске отказать.

Решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

Сейчас в расписании Экономического суда появилось новое судебное заседание, связанное с Чижом и его сыном — Чиж просит признать одну из сделок ничтожной. Будет ли этот суд открытым — пока не ясно.

Юрий Чиж открыто говорил о проблемах с бизнесам и трудных взаимоотношениях с бывшей супругой и детьми: «Есть проблемы по владению бизнесом – семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах. Я верну все, что мне принадлежит».

В ближайшее время у Чижа запланирован еще один суд — тоже по поводу признания сделки недействительной. Ответчиком на этот раз выступает ООО «Крокус Моторс».

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