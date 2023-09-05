В Бресте мошенники обманывают студентов при сдаче квартир

В Бресте мошенники обманывают студентов при сдаче квартир1
- 5.09.2023, 14:48
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Как работает схема.
В Пинский ГОВД обратилась 44-летняя жительница города. Она сообщила о том, что неизвестный под предлогом сдачи квартиры завладел её деньгами.
В ходе разбирательства было установлено, что дочь пинчанки учится в Бресте. Перед началом учебного года возник вопрос проживания на период обучения. Квартиру искали на интернет-платформах. Предпочтение отдавалось аренде жилья на учебный год.
После поисков выбор сделали. Арендодателю до заключения договора в качестве аванса за съем жилья перевели 100 рублей.
Приехав в Брест для заключения договора и заселения с вещами дочери, потерпевшая в указанную квартиру попасть не смогла, как и связаться с арендодателем. Он заблокировал номер. По данному факту Пинским ГОВД проводится проверка.