В Бресте мошенники обманывают студентов при сдаче квартир 1 5.09.2023, 14:48

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Как работает схема.

В Пинский ГОВД обратилась 44-летняя жительница города. Она сообщила о том, что неизвестный под предлогом сдачи квартиры завладел её деньгами.

В ходе разбирательства было установлено, что дочь пинчанки учится в Бресте. Перед началом учебного года возник вопрос проживания на период обучения. Квартиру искали на интернет-платформах. Предпочтение отдавалось аренде жилья на учебный год.

После поисков выбор сделали. Арендодателю до заключения договора в качестве аванса за съем жилья перевели 100 рублей.

Приехав в Брест для заключения договора и заселения с вещами дочери, потерпевшая в указанную квартиру попасть не смогла, как и связаться с арендодателем. Он заблокировал номер. По данному факту Пинским ГОВД проводится проверка.

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