СМИ: Топ-генералу «ЛНР» передали телефон со взрывчаткой 4 5.09.2023, 14:47

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Стали известны подробности покушения на «главного таможенника» Пасечника.

Следственный комитет РФ подтвердил, что на «генерала» Юрия Афанасьевского, возглавлявшего «таможенную службу» так называемой «Луганской народной республики», было совершено покушение.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает ВВС.

По данным российских силовых органов, задержана подозреваемая в организации покушения на «главного таможенника» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

В сообщении сказано, что «3 сентября жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона».

ТАСС передает со ссылкой на представителя оперативных служб, что Афанасьевский получил легкие травмы, а его 21-летний сын в результате взрыва лишился нескольких пальцев.

«Мужчина и его сын получили множественные травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Следственный комитет РФ называет Афанасьевского «бывшим председателем таможенного комитета Луганской Народной Республики». Ранее в СМИ он фигурировал как действующий «глава» этого «ведомства».

Во вторник сразу несколько украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники в СБУ, в результате взрыва что в Луганской области (Афанасьевский получил тяжелые ранения https://charter97.org/ru/news/2023/9/5/562490/). По данным этих источников, взрыв был организован Службой безопасности Украины.

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