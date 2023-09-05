Симоньян запаниковала из-за мощной военной помощи Украине от Запада 11 5.09.2023, 14:52

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Пропагандистка заявила о поражении России.

Пропагандистка Маргарита Симоньян признала, что Россия потерпит поражение в войне против Украине. Также она пожаловалась, что Запад продолжает оказывать нашей стране мощную военную поддержку.

Симоньян запаниковала из-за того, что истребители F-16, снаряды с обедненным ураном и дальнобойные ракеты скоро будут применены против российской армии. Фрагмент заявления пропагандистки опубликован в Telegram, передает obozrevatel.com.

По словам пропагандистки, сначала Запад рассуждал, стоит ли поставлять Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но теперь уже речь идет об истребителях.

Также Симоньян не сомневается, что Украина получит дальнобойные ракеты и боится, что это оружия начнут применять по территории страны-агрессора России.

«Нет никаких сомнений в том, что они не остановятся. Сейчас речь идет об обедненном уране, об истребителях, о целой авиации, которую они собираются поставить в Украину. И поставят ракеты дальнего действия, способные достигать территории России. Все это будет», – заявила Симоньян.

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