В Беларуси взлетели цены на яблоки 4 5.09.2023, 14:57

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Скорее всего, вам перехочется их покупать, когда увидите стоимость.

Правительство Беларуси с августа запретило ввоз в нашу страну польских яблок — это контрсанкции против «недружественных» стран. В июле и начале августа этот фрукт был в продаже в белорусских интернет-магазинах, пишет «Зеркало». Однако сегодня ситуация несколько изменилась: в некоторых магазинах цена за килограмм стала значительно выше. Рекорд — в «Е-доставке», там есть российские яблоки по 16,99 рубля.

В доставке «Алми» ассортимент яблок сократился до трех белорусских сортов, стоимостью 2 рубля и 3,14 рубля. Но и до этого магазин продавал только три сорта яблок, правда, польских, но цена была выше — от 3,79 до 3,99 рубля.

Сеть «Гиппо» раньше продавала четыре сорта яблок из разных стран — Беларуси, Южной Африки, Чили и Польши. Сегодня на онлайн-витрине два вида — из Африки и Чили, килограмм каждого стоит 9,99 рубля.

В «Грин-доставке» есть выбор яблок стал больше: месяц назад было пять видов, сегодня — девять. Есть как более дешевые сорта, так и более дорогие. Минимальный прайс — 2,62 рубля на белорусский «Лигол», максимальный на импортные: «Мутасу» — 8,60 рубля и российский «Гренни Смит» — 9,75 рубля.

В «Е-доставке» ассортимент яблок стал больше на один сорт: было шесть видов, а стало — семь. Самое дешевое яблоко от белорусского фермерского хозяйства — «Антоновка» за 2,59 рубля. Два самых дорогих сорта из Польши и Нидерландов: первый стоит 8,2 рубля, второй продается по рекордной цене — 16,99 рубля.

В могилевском интернет-магазине «Перекресток» продают три вида яблок, все они белорусские. Цены — от 3,06 до 3,14 рубля.

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