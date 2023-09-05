В США заметили единственный в мире шестиколесный Lamborghini Urus 2 5.09.2023, 15:04

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Кроссовер получил множество необычных доработок.

В США заметили кроссовер Lamborghini Urus с необычным тюнингом. Автомобиль стал заметно длиннее и получил дополнительную пару колес. Подробности об авто рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Lamborghini Urus получил множество доработок. Задняя часть кроссовера стала длиннее, чтобы вместить шесть колес. Также были установлены расширители колесных арок.

Кузов кроссовера покрасили в красный цвет. Помимо этого, автомобиль получил новые черные колесные диски.

Задняя часть авто также была изменена. Теперь четыре выхлопных патрубка установлены посередине.

Неизвестно, приводит ли двигатель в движение все шесть колес. Про этот кроссовер доступно мало информации.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-сутпенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

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