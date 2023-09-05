«Покраснел, задохнулся гневом Песков, выкатив остекленевшие глаза» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

5.09.2023, 15:10

5,214

фото: getty images

Чем же так заболел пресс-секретарю Кремля вопрос о Суровикине?

Иногда сквозь лицемерную маску заботы о народе у начальства прорывается истинное, презрительное отношение. Верхушка присвоила себе право решать, что народу положено знать, а что нет.

Если информация вредит начальству, то людям ее знать не нужно. Более того, формально находясь на службе обществу, оплачиваясь из его налогов, верхушка нередко считает, что значимая для общества информация является частной собственностью начальства.

Сегодня журналисты спросили пресс-секретаря Дмитрия Пескова о судьбе генерала Суровикина. Так он даже вопрос не разрешил задать. Состоялся такой диалог:

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?»

«Нет, нельзя», - ответил Дмитрий Песков».

Что же, само нежелание даже выслушать вопрос говорит о том, что информация о Суровикине болезненна для Кремля. Надо было журналисту не останавливаться, а продолжить примерно так: «Тогда другой вопрос. Каковы результаты расследования крушения самолета Пригожина? Он был сбит ракетой или взорвался из-за засунутого в багаж мешка с «рязанским сахаром»?».

Представляем, как бы вздрогнул, покраснел, задохнулся гневом Песков, выкатив остекленевшие глаза. На такой наглый ответ, который он дал на вопрос о Суровикине, следует немедленно задавать следующий, нокаутирующий вопрос.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».