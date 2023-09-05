Жданов: У россиян осталось только одно место, откуда они могут наступать 4 5.09.2023, 15:17

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Враг вынужден жертвовать Лиманским направлением.

Для того чтобы остановить контрнаступление на Запорожском направлении, россияне стягивают туда все силы, обнажая другие участки фронта. Однако это не позволяет оккупантам остановить продвижение ВСУ. Также ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении под Клещиевкой.

Подробнее о ситуации на фронте, кадровом потенциале врага и проблемах оккупантов на юге в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.

– Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю Украина освободила еще 3 кв км под Бахмутом. Какая сейчас ситуация на том направлении и каковы наши возможности?

– На Бахмутском направлении мы немного застопорились, потому что враг собрал очень много резервов. Там сейчас сборная солянка – и территориальные войска, и воздушно-десантные войска, и так называемые ополченцы. Но ситуация на сегодняшний день все равно в нашу пользу, потому что мы перемалываем эти атакующие нас войска.

Сейчас главный рубеж у нас, на котором идут самые ожесточенные бои – это Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Здесь выстроилась линия боевого столкновения по железной дороге. Мы сейчас ликвидируем небольшой плацдарм на северной стороне железной дороги в районе Клещиевки. Бои уже ведутся на западных окраинах самой Клещиевки.

– Ранее в американском Институте изучения войны подсчитали, что отсутствие оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие передислокации и принимать тяжелое решение, каким участкам фронта отдавать предпочтение. Заметны ли переброски техники и личного состава РФ с одного направления на другие на постоянной основе?

– На сегодняшний день самые большие передвижения войск, которые мы фиксируем – это 76 десантная дивизия в составе двух воздушно-десантных полков. Эта дивизия движется из Кременной в Запорожскую область. В ближайшие дни мы увидим эти два полка на участке в районе Токмака.

Также мы наблюдали передвижение войск из Херсонского направления на Запорожский.

Отсутствие стратегического резерва заставляет противника производить рокадное передвижение войск, то есть вдоль линии фронта. Фактически они меняют левый фланг на правый или наоборот. И для нас это очень хорошо, потому что таким образом они ослабляют тот фланг, с которого снимают эти войска.

- Но вместе с тем, на Лимано-купянском направлении российские войска пытались еще раз прорвать оборону украинских защитников.

- Я так понимаю, враг принес в жертву Лиманское направление, там идут бои в основном в районе Серебрянского лесничества, но их интенсивность немного уменьшилась. На Купянском направлении в районе Сватового они оставили группировку. На сегодняшний день это последнее место, где они могут пытаться давить нас, чтобы заставить Генштаб перебрасывать туда наши резервы.

- Если говорить о ключевых направлениях, то на каком и сколько сосредоточено техники и личного состава врага? Хотя бы по общим оценкам.

- По последним данным, на Сватовско-кременном направлении где-то около ста тысяч, на Бахмутском направлении около 80 тысяч, а оставшиеся из 350-380 тысяч российских войск растянуты на Авдеевское, Марьинское, Бердянское, Мелитопольское и Херсонское направления. Меньше всего врага мы наблюдаем на Херсонском направлении.

Всего на территории Украины у россиян около 400 тысяч войск. Это на 1200 км фронта плюс тыловые базы и части. Те же тыловые базы в Бердянске, Мелитополе, Мариуполе. Это первое. И, во-вторых, с каждым днем количество процентов профессионального кадрового состава уменьшается. И самое главное – укомплектованность этих частей не 100-процентная, а на уровне 60-70 процентов. Речь как о технике, так и о личном составе.

- Вновь обращаемся к сообщениям Института изучения войны. На днях ISW сообщал, что офицеры 58-й армии РФ в Запорожской области пожаловались на обострение ситуации на фронте. Американские аналитики сообщают, что отдельные офицеры обращаются за советами к бывшему командиру 58 армии Ивану Попову, которого не так давно уволили с должности из-за жалоб на слабые контрбатарейные возможности, большие потери и отсутствие ротации. В чем сейчас для россиян состоят проблемы на Запорожье и почему офицеры обращаются к своему бывшему командиру, а не к действующим руководителям?

– Как сообщает разведка, Попов пользовался авторитетом у личного состава. Он же лишился должности именно потому, что выразил начальнику генштаба российской армии Герасимову реальную картину в той армии, которой он командовал. Кстати, 58 армия наиболее боеспособная, в 2008 году она вторгалась в Грузию.

На самом деле беспредел в российской армии заставляет их офицеров делать такие обращения, поскольку ситуация там ухудшается. Но если бы они записали видеообращение, то было бы то же, что с 205 мотострелковой бригадой, которая занимает оборону в районе островов возле Олешков. Напомню, они записали обращение «Путин спаси нас, у нас здесь все плохо» – и вместо помощи к ним приехала проверка со следственным комитетом. А тех, кто записывал это обращение, обвиняют и могут осудить. Потому эти офицеры не обращались открыто, а советовались с бывшим командиром.

Но мы вынуждены констатировать, что пока российское командование пытается сохранять управление войсками. Да, есть случаи дезертирства и отступления с позиций, но пока они не носят массовый характер.

– Вернемся к Запорожскому направлению. После прорыва первой линии обороны окупантов у наших войск появились возможности маневрировать техникой и войсками. Какие возможности у врага на второй и третьей линиях обороны? А в зависимости от ситуации, у врага еще есть четвертая и пятая линии. Оцените прорыв первой линии, возможности второй и дальнейшие перспективы.

– У россиян все как всегда. На первую линию выделили чуть больше половины усилий и основную надежду возложили на полосу снабжения, поэтому так плотно эту линию заминировали.

Второй и третий рубежи обороны, или даже позиции обороны – это можно отнести к одному оборонному рубежу. Ибо дистанции между этими позициями говорят о том, что это один сплошной рубеж обороны, состоящий из двух иногда трех позиций.

Судя по заявлению генерала Тарнавского, вторая и третья линии оборудованы не более чем на 20 процентов. Это не говорит о том, что мы пройдем их походным маршем, за эти линии будут жестокие бои. Но по крайней мере, количество минных полей между первой и второй линиями обороны сегодня намного меньше, что позволяет нам маневрировать техникой, применять уже технику для ведения основных боевых действий. И это очень сильно усилит наши штурмовые группы.

- И еще одна тема. Недавно вышел фильм ГУР Минобороны о российском пилоте, перегнавшем в Украину боевой вертолет Ми-8. Способны ли откровения этого пилота повлиять на других военнослужащих РФ? Станет ли это толчком для других, мотивацией для того, чтобы не участвовать в этой захватнической жестокой войне?

- Вполне возможно. Это демонстрация и пример того, что происходит с российскими военными, сдавшимися в плен – в смысле их статуса, сохранения жизни и здоровья. К сожалению, в отличие от наших ребят, попадающих в российский плен.

Таких случаев станет больше, когда мы будем иметь успех на линии фронта и когда российские войска будут терпеть поражение от ВСУ. Тогда у россиян может произойти психологический перелом – лучше сдаться в плен, чем быть убитым в ходе жестоких боевых действий.

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