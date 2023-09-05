Почему Россия сорвала учения «Запад» в Беларуси? 1 5.09.2023, 15:13

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Иллюстрационное фото

Напряжение в российских «элитах» возрастает.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об отказе от крупных ежегодных учений «Запад» в Беларуси.

Сайт Charter97.org спросил у украинского военного эксперта, директора New Geopolitics Research Network, эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся о причинах отмены:

— «Запад» - это традиционные стратегические учения, которые проводят еще с советских времен. Они были предназначены для организации стратегической операции на Западном направлении. Как правило в советском время это был Варшавский договор против НАТО.

Начиная же с 1999-го года, когда было создано «союзное государство» Беларуси и России, совместные учения стали проводить региональные группы войск. То есть, фактически, эти учения предназначены для совместной организации стратегической операции вооруженными силами России и Беларуси на Западном направлении. Эти учения проводились как правило через год, но были перерывы и больше.

Наиболее яркое учение было в 2017-ом году, когда Россия завершила создание своей группировки, направленной против Украины: 1-ой танковой армии, 20-ой армии и 8-ой армии.

Тогда же, в 2017-ом году, на этих учениях был отработан как раз сценарий стратегической операции, который предполагал операции и против Украины, и против Польши, и против стран Балтии.

Именно после этих учений партнеры Украины по НАТО серьезно начали относиться к угрозе. Хотя мы им об этом рассказывали намного раньше.

Для того, чтобы проводить такие учения нужны войска. Можно, конечно, провести командно-штабные учения (только на базе штабов) стратегического уровня, но обычно в этих учениях участвовало около 100 тысяч, а иногда и больше совместных войск Беларуси и РФ. Причем Россия использовала и свои ракетные стратегические силы, а белорусские войска могли учиться на полигонах России, использовать свои комплексы «Полонез» и так далее.

Для всего этого нужны войска, а на данный момент у России просто нет войск, которые они бы могли снять с фронта и отправить на учения в Беларусь.

На данный момент они просто сорвали проведение этих учений в связи с большими потерями на фронте в Украине и отсутствием резервов, которые можно бы было снять с фронта. Главный виновник этого - Вооруженные силы Украины.

— Про отмену учений заявил Шойгу. Kак вы оцениваете фигуру министра обороны России на сегодняшний день?

— Шойгу является одним из столпов путинского режима. Если посмотреть на недопутч покойного Пригожина, то как раз он был свидетельством того, что идет подковерная борьба. Одна из групп, которая существует вокруг Путина, пыталась поднять ставки и свое положение в этой борьбе за распределение сейчас или в будущем каких-то полномочий, доступа к ресурсам и так далее.

Но, судя по всему, Шойгу удалось выдержать этот натиск. Тем не менее группе, которая вместе с Шойгу как раз закрепляется во властной инфраструктуре России и формирует собственные позиции, еще не раз придется защищать. Ведь напряжение в так называемых элитах России возрастает.

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